総務省は29日、令和7年国勢調査の人口速報集計を発表しました 。 全国の人口は1億2305万人となり5年前の調査から約309万7000人減少しました 。 関西の2府4県でも、すべての府県で人口が減少していることがわかりました 。 奈良県で人口が増加したのは以下の葛城市のみでした。 【上位1位】葛城市: +9人 【下位9位】（減少数の多い順）奈良市: -16,214人天理市: -4,305人橿原市: -3,225人宇陀市: -2,888人五條市: -2,651人御所