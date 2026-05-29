航空自衛隊築城基地は5月29日（金）、「築城基地航空祭2026」を11月29日（日）に開催すると発表した。 詳細を改めて案内するという。なお「ブルーインパルス」の飛行展示は行われない。 また、基地内で進められている工事の影響により、例年よりもイベントの規模を縮小して開催すると告知している。 2026年度航空祭スケジュール ※2026年5月29日（金）以降に開催される航空祭 6月7日（日）：令