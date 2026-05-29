巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の復帰を求める署名活動が2026年5月28日をもって終了した。「暴力や不適切な行為そのものを肯定する考えは一切ありません」25日、自宅で長女の襟をつかんで投げ飛ばすといった暴行を加え、酔った状態で現行犯逮捕された阿部氏。翌26日、阿部氏は球団に辞任を申し入れ、受理された。一方、同日にオンライン署名サイト「Change.org」に「阿部慎之助氏の監督復帰を求める署名活動」が立ち上がり、翌2