ILLIT（アイリット）の新曲「It’s Me」が各グローバルチャートでロングヒットを収め、グローバルな人気を証明した。5月27日、米ビルボードが発表した最新チャート（5月30日付）によると、ILLITの4th Mini Album ‘MAMIHLAPINATAPAI’（マミラピナタパイ）のタイトル曲「It’s Me」が「グローバル（米国除く）」で47位、「グローバル200」で95位にランクインした。アルバムチャートでの活躍も目立つ。‘MAMIHLAPINATAPAI’は「ワー