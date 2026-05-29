11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！先週の5/22に、待望のスター・ウォーズシリーズ最新映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』が公開されました！公開前からさまざまなイベントが開催されてい