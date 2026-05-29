とちぎテレビ 栃木県内の一部の地域で感染者数が警報レベルとなっていた目に炎症を起こす「はやり目」が終息の基準値を下回りました。一方、一部の地域で「水ぼうそう」が注意報レベルとなり県は予防対策を呼びかけています。 県内の定点医療機関で５月１８日から２４日までの間に報告された目の感染症の流行性角結膜炎いわゆる「はやり目」の感染者数が前の週から４人減って１０人となりました。 このうち警報レベルと