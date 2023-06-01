原子力規制庁は今年2月、東京電力から「柏崎刈羽原発の防護区域などで出入管理システムの一部機能を喪失する事案を確認した」との報告を受け、現在、調査を進めています。 【柏崎刈羽原子力規制事務所伊藤信哉 所長】 「センセーショナルな感じはするが、まだ是正が終わっていないので、中身はちょっと言えない」 柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は5月28日、「防護区域や周辺防護区域に出入りする人たちを管理するシステム