一部改良モデルは2026年5月下旬現在も受注停止のままかと思いきや……2025年9月1日、トヨタ「アクア」の一部改良を行い、発売を開始しました。その後、あっという間に受注停止となってしまったアクア。果たして現在の納期はどうなっているのでしょうか。トヨタディーラーに問い合わせてみました。アクア（初代）がデビューしたのは、東日本大震災が起こった2011年の12月でした。【画像】超カッコイイ！ これが「新型アクア