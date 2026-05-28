ソニーは5月28日（木）、フルサイズミラーレスカメラ「α7 IV」の最新ファームウェアを公開した。バージョンはVer. 6.02。 更新内容は「フォーカスブラケット撮影ができない場合がある事象」の改善。また動作安定性の向上も含まれている。 α7 IVは、2021年12月にソニーが発売したα7シリーズのベーシックラインに位置づけられるモデル。有効約3,300万画素の裏面照射型CM