山形県米沢市にある天元台高原の管理運営を行う第３セクターの株式会社天元台で、およそ１００万円の不明金が出た問題で、米沢市と天元台が今月、警察に被害届を提出し受理されたことをあきらかにしました。 市と天元台は今後、原因究明に向けて捜査に協力するとしています。 この問題は去年７月、米沢市の株式会社天元台でおよそ１００万円の不明金が発覚したものです。 社内調査では原因を特定できず、金の行方は分から