五城目町の公式ホームページが閲覧できない状態が続いています。復旧のめどは立っていないということです。五城目町役場によりますと、28日午前7時半ごろ、職員がホームページが閲覧できないことに気づきました。サーバーのメンテナンスに関するトラブルとみられ、復旧のめどは立っていないということです。町は公式Xで「皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、復旧まで今しばらくお待ち