オークスは今村聖奈騎手のジュウリョクピエロの優勝。もちろん、ボクのアランカールが負けたことが悔しいのが一番ですが、彼女が難しいレースを見事に勝ちきったのは素晴らしいこと。悩んでいた時期もあったはずですが、周りに支えられながらチャンスをつかみ、結果で応えるというのはすごいことです。祝福に包まれるいい光景を見て、うれしい気持ちにもなりました。【青葉賞】武豊お見事！ゴーイントゥスカイが抜け出す…ノー