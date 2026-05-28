©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 7月24日(金)に開催される富士登山競走。日本最高峰、富士山を駆け上がる過酷な大会に挑むため、日々トレーニング中。坂道を、そして階段を駆け登り続けています！！あぁしんど・・・