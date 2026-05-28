確信アーチを放ち、叫びながら一塁へと歩き出した村上(C)Getty Images和製大砲の猛打は止まらない。現地時間5月27日、村上宗隆（ホワイトソックス）は「2番・指名打者」で先発出場。チームが13-1と大量リードした7回1死第5打席に、3試合連続となる今季20号をマークした。【動画】ついに大台到達！村上宗隆、圧巻の20号アーチをチェック瞬く間に白球はスタンドへと消えていった。相手3番手右腕のトラビス・アダムズと対峙した