5月22日、アイスダンスチームとしての現役復帰を発表した宇野昌磨と本田真凜。同日にはチーム結成記者会見が開かれ、来季から競技会に出場する意向を表明した。【写真】こっちが恥ずかしくなる…宇野と本田のプライベートな“カップルダンス”本田は2024年1月に、宇野は同年5月に現役を引退。しかし、その年の10月には宇野から本田に声をかけ、アイスダンスの練習を開始したという。その理由について、宇野は「本田さんのスケ