記事ポイントTrip.comが2026年6月1日より国内ホテル予約を対象とした大型キャンペーン「国内ホテルならトリップ！」を開始します直前割・早割SALE・週替りSALEの3つの特別セールが同時展開されます隔週で日本各地を特集する「もっと！国内旅GO JAPAN」キャンペーンも並行して実施されます グローバルオンライン旅行サービスのTrip.comが、国内ホテルをお得に予約できる大型キャンペーンを2026年6月1日（月）より始動します。