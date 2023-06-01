【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』の主人公・雪村爽太（松村北斗）とヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の役衣装ビジュアルが解禁。松村と岡崎がスーツ姿を披露し、撮影では7年ぶりの再会となったお互いの印象を明かした。 ■「新しい現場ではまだ少し緊張している」（松村北斗）、「猫をかぶってるんですね！」（岡崎紗絵） 本