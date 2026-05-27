現在ブームになっている“シール帳”。子どもはもちろん、幼少期にシール帳で遊んでいた大人たちが“平成リバイバル"として楽しむなど、年齢を問わず、人気となっている。文房具店や雑貨店などではシールが入手困難になるなど、一時は社会現象に。そんなシール帳の次にブームが来るとされているのが“お菓子帳”だ。【写真】「本当に流行ってる？」疑惑の声も上がった“お菓子帳”○○帳ブームの到来かお菓子帳は、ファイルブ