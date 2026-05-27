◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝２７日、美浦トレセン皐月賞１４着から巻き返しを期すパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）はＷコースで３頭併せの真ん中に入った。道中はリズム良く運び、最後の直線では手応え良く抜け出しにかかったところに、内からしっかりと追われる僚馬が並びかけたところがゴール。６ハロン８１秒７―１１秒２をマークした。