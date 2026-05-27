俳優のジュリアン・スィーヒ（３９）が、おしゃれな撮影ショットを披露した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「＃作品撮り＃母の日」などとハッシュタグをつけて、複数枚アップ。女優の母・水沢アキ（７１）と撮影した写真や、スーツ姿でポーズを取った写真を公開した。フォロワーは「ママお綺麗（きれい）。ｊｕｌｉａｎもかっこよい」「ハンサム」「ジュリアンすてき〜」「ホント素敵。カッコいいです」とイケ