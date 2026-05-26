最安グレードでも快適装備充実！2026年4月16日、日産は軽EV「サクラ」のマイナーチェンジモデルを正式発表し、同日より全国で受注を開始しました。発売は同年夏を予定しており、先行公開されていた新デザインの詳細とあわせて、改良内容の全貌も明らかになりました。【画像】これが“一番安い”日産「サクラ」マイナーチェンジモデルです！ 画像を見る！（30枚以上）軽EV市場をけん引してきたサクラが、さらなる商品力向上を