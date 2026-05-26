大手コーヒーチェーン「スターバックス」の韓国でのキャンペーンに批判が広がっていることを受け、親会社のトップが謝罪する事態となりました。韓国のスターバックスは今月18日、大容量を売りにした「タンク」タンブラーを売る「タンクデー」というキャンペーンを始めました。しかし、この日は民主化を求めた市民が軍に弾圧され、多くの死傷者が出た「光州事件」の日で、戦車との意味もある「タンク」という名の付いたキャンペーン