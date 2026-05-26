川崎市の市道でセンターラインをはみ出した乗用車が普通貨物車などとぶつかり、のり面に激突する事故がありました。乗用車を運転していた50代の女性が死亡しました。【映像】のり面に激突し大破した白い乗用車きのう午後5時すぎ、川崎市宮前区の市道で、乗用車が「猛スピードで北進して壁に接触した」と者から110番通報がありました。警察によりますと、乗用車が何らかの理由でセンターラインをはみ出し、反対車線に停車中の