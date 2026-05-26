ダブル・オー・デザインブックは、写真家ハービー・山口氏とコラボレーションした「フォトグラファーズバッグF」を5月27日（水）に発売する。 クラウドファンディングサイト「Kibidango」を利用して、2025年9月に支援を募集していたカメラバッグ。 2枚のショートフラップを組み合わせた開口部を特徴としており、フラップ上部にカメラを置いたまま持ち歩ける。開口部の周囲からカメラ