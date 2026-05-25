タイガー魔法瓶のスクリューマグ「MMP-W020WP」（200ml）がAmazonで最大15%OFFの1,948円になっている。 写真の編集作業など集中しているとついつい水分補給を忘れてしまうが、手元に置いておくだけで飲むきっかけになる。スクリュー式の蓋付きなのでキーボードやPCにこぼす心配もない。 蓋付きボトルは手入れが面倒なイメージがあるが、飲み口とパッキンが一体化した「らくらくキャッ