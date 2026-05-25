🛫美ら島エアフェスタ2026🛬 今年は12月13日(日)に開催します！🌟🎉 そして今年も…！！👀 ブルーインパルスの展示飛行が決定しました！✈️ 今後の情報を楽しみにしていてくださいね！ お楽しみに～！🙌#那覇基地 #美ら島エアフェスタ #開催決定 #お楽しみに pic.twitter.com/339EE1KcoZ - 航空自衛隊那覇基地 (@Naha_AirBase) May 25, 20