「2026年5月27日で71歳になります。この数年、いただく役が変わってきました。本当に楽しくて、ワクワクしながら演じています」内藤剛志は、笑顔でそう語った。刑事役のイメージが強い内藤だが、続く出演作では役柄が異なる。映画『幕末ヒポクラテスたち』（公開中）では漢方医、『免許返納!?』（2026年6月19日公開）では反社会的勢力のボス、ドラマ『勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜』（NHK・2026年6月28日より放送）では循