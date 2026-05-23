5月16日、東京都葛飾区で開催された「全国みどりと花のフェアかつしか」に登壇したのは、元乃木坂46の齋藤飛鳥だ。葛飾区出身の彼女は、イベントアンバサダーに選ばれ、春らしいさわやかなノースリーブのワンピースにサンダルを合わせたコーディネートで、会場に笑顔を振りまいていた。「齋藤さんは、葛飾区の人気キャラクター『両さん』こと両津勘吉と共演していました。距離感の近い両さんに『ハラスメントになりますよ（笑）