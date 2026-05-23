鹿児島市の小学校で、毎年恒例の錦江湾横断遠泳に向け、規定の距離を泳ぎ切ることができるかどうかを測定する検定が行われました。（児童たち）「1000メートル検定、絶対合格するぞ！おー！」鹿児島市立清水小学校の伝統行事、「錦江湾横断遠泳」。通算72回目となる今年は、初参加16人を含む42人が挑戦し、本番に向けて児童たちは連日練習に励んでいます。そうした中、23日は1000メートルを泳ぎ切ることが