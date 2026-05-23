イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXが世界最大のロケット、「スターシップ」の新型機を打ち上げました。【映像】世界最大のロケット 新型「スターシップ」打ち上げの様子日本時間の午前7時半すぎ、アメリカ・テキサス州のロケット発射場でスペースXの世界最大のロケット「スターシップ」の新たなモデルが打ち上げられました。輸送能力が高い「スターシップ」はNASAのアルテミス計画でも利用される見通しで、今