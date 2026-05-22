銀一株式会社は、オーストラリアのオーディオメーカー「RODE Microphones（ロードマイクロフォンズ）」の一部のワイヤレスマイクについて、5月26日（火）に価格改定を実施する。 対象となるのは「ワイヤレスゴー（第3世代）」やスマートフォン向けの「ワイヤレス マイクロ」など計4製品。いずれも従来価格から値下げされる。 価格改定実施日 2026年5月26日（火） 対象製