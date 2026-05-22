YouTubeの「デジカメ Watch channel」で、パナソニックのレンズ一体型カメラの新モデル「LUMIX TX3」の解説動画が公開中だ。前モデルの「LUMIX TX2」を5年ほど愛用してきた鈴木誠氏が、新モデルの魅力と実践的な使いこなし術を語る内容となっている。 動画では、裏面照射型CMOSセンサーや待望のUSB Type-C端子が採用されたことによる進化点を解説。 AFモードの設定やコントロールリングの活用法など、撮