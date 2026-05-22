株式会社焦点工房は5月22日（金）、同社オンラインストアにて「決算還元！売り尽くし！大感謝祭」を開始した。交換レンズ、マウントアダプター、フィルター、カメラアクセサリーなどを最大50％OFFで販売する。 セールは2段階に分けて実施される。5月22日（金）から「会員限定先行セール」を開催。先行セールの特設ページ閲覧および購入には、会員ログインが必要となる。 続いて