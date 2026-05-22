21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した解説陣が、開幕からここまでの西武について言及した。番組MCを務めた野村弘樹氏は「4月は苦しんでいたんですけど、桑原の存在が非常に大きかったと思うんですね。桑原が故障で離脱したんですけど、投打の兼ね合い。点が取れなくてもピッチャーが抑える、ピッチャーが打たれても野手が守るというところで、チーム全体が束になって戦っている。当然調子の良し