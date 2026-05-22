家族が亡くなった際の遺品整理など、“特殊清掃”を業者にお願いしようと思った際、どこの業者にお願いするのがいいのか悩んでしまう人も多いのではないだろうか。多くの業者の中から、良い業者とイマイチな業者を見分ける方法とは？都内を中心にさまざまな現場で特殊清掃を手がけるブルークリーン株式会社で働きながら、特殊清掃の実態を伝える登録者5万3000人以上のYouTubeチャンネル「特殊清掃チャンネル」を運営している鈴