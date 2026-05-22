シェラトン都ホテル大阪は、童話「シンデレラ」の世界を表現した「プリンセスアフタヌーンティー 〜シンデレラ〜」を5月1日から6月30日まで提供する。シンデレラのドレスに見立てたグレープフルーツゼリー、王子様がガラスの靴を渡す場面を表現したサブレ、魔法にかかったかぼちゃの馬車マカロン、ティアラドームムース、魔法のステッキチーズバー、時計のイメージをのせた桃ショートケーキ、舞踏会への招待状をイメージしたポーク