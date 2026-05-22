沖縄と長崎──。B1のなかで最も西に本拠を置く2チームが、頂点を争うこととなった。Bリーグ開幕から10年目となったシーズンが佳境を迎える。今季最後のコートに立つのは、琉球ゴールデンキングスと長崎ヴェルカ。この2チームが横浜アリーナで5月23日に開幕する「Bリーグファイナル」で対峙する。1試合平均得点1位を記録した長崎ヴェルカ（写真は馬場雄大）photo by B.LEAGUE彼らの地理的条件を抜きにしても、非常に興味深