紫外線が気になり始めて、スキンケアを頑張りたくなる時期。美容液を何種類も重ねたり、乳液とクリームをダブル使いしたり……。「しっかり保湿したい！」と思うほど、アイテムを盛りがちですよね。 でも実は、その重ねづけが肌荒れの原因になることも。皮膚科医・友利新さんに、正しいケアのポイントを教えていただきました。スキンケアは複数使いや重ねづけが効果的？美容液の複数使い、乳液×クリームの盛りすぎ保湿は【✕