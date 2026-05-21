大相撲夏場所12日目、３年ぶりの十両に返り咲いた金沢市出身の炎鵬は、羽出山に敗れ3連敗で勝ち越しはなりませんでした。西十両14枚目の炎鵬は、西十両3枚目・羽出山との対戦でした。中に入ろうとする炎鵬に突き放す羽出山。炎鵬は押し込もうとしますが、羽出山がまわり込み逆転の上手投げをうちます。軍配は炎鵬に上がりましたが、物言いがつき、炎鵬の体が先に出ていたとして行司差し違えで敗れました。7勝としてから3連敗で、勝