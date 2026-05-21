若手女子プロゴルファーが出場するJLPGAステップ・アップ・ツアー「ツインフィールズレディーストーナメント」が21日から石川県小松市で始まりました。3日間にわたって行われるステップ・アップ・ツアーは、新人選手やレギュラーツアーに出場権をもたない選手を対象とした大会で、ツインフィールズでは10回目の開催となります。今年は118人が出場し、石川からはステップ・アップ・ツアーで優勝経験のあるプロの平井亜実選手や土田