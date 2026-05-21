吉田鋼太郎『役を突きつめて最後はどこに行き着くのか。リア王が見た〈何か〉を観客と目撃したい』俳優小関裕太さんこせき ゆうた／1995年、東京都生まれ。子役から俳優活動をスタート。以降、ミュージカル・ドラマ・映画などジャンルを問わず幅広い分野の作品に出演。ミュージカル「ロミオ＆ジュリエット」「四月は君の嘘」、舞台「キングダム」、ドラマ「パンチドランク・ウーマン- 脱獄まであと××日-」「波うららかに、めお