前線の影響を受け、石川県内は22日にかけて雷を伴い短時間に激しい雨が降る見込みで、警報級の大雨となるおそれがあります。前線が広い範囲で伸び、低気圧が22日にかけて北陸付近に進むため、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込む見込みです。石川県内は大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。21日午前11時までの12時間に、輪島で59ミリ、輪島市三井で54ミリ、志賀で