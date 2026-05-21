きょう（21日）開かれた衆議院の憲法審査会で、自然災害や感染症のまん延など緊急事態の際の「緊急政令」について意見が交わされました。自民党新藤義孝 与党筆頭幹事「（緊急政令は）国家機能を維持し、国民の生命・財産を守ろうとするものであり、積極的に使うことは想定しなくても、立憲主義国家として当然に備えていくべきものではないか」きょうの衆議院・憲法審査会では、自民党が、自然災害や感染症のまん延など緊急