乃木坂46が、5月19日と20日にデビュー14周年を祝うバースデーライブ＜乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞を東京ドームにて開催した。これまでさまざまな会場でバースデーライブを行ってきた乃木坂46だが、東京ドームでのバースデーライブ開催はこれが初めて。かつ、過去に2017年、2021年、2023年、2024年とそれぞれ2デイズ公演を実施してきたが、5度目となる今回は初の3デイズ公演。DAY1、DAY2ではブロックごとにテーマ性を持たせ