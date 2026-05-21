札幌市中心部の大通公園では、昨日(20日)からさっぽろライラックまつりが始まっています。ライラックまつり期間中の天気は、特に前半は晴れ間の出る日が多く、ライラックまつり日和となりそうです。会場では色鮮やかなライラックはもちろんのこと、グルメやコンサートなども楽しめます。また、“ラッキーライラック探し"もおすすめです。ライラックまつり期間中の天気と気温1959年から始まり、毎年ライラックの咲く5月下旬頃に開催