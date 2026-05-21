唐沢寿明さん= junko撮影深水黎一郎さんの小説『ミステリー・アリーナ』（講談社文庫）が映画化され、5月22日より公開されます。本作で、生放送の推理クイズ番組の司会者を務める樺山桃太郎を演じた唐沢寿明さんにお話を聞きました。（文：根津香菜子写真：junko）あらすじアフロヘアがトレードマークの樺山桃太郎（唐沢寿明）が司会を務め、全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」。難攻