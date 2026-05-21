20日夜、潟上市飯田川町の市道でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、20日午後8時50分ごろ、潟上市飯田川字下虻川字街道下の市道を車で走っていた40代の女性が、道路を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルで、近くの民家までは30メートルほどの場所です。警察が注意を呼びかけています。