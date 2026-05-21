20日夕方、横手市雄物川町の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと20日午後6時50分ごろ、横手市雄物川町薄井字薄井の市道でクマ1頭が歩いているのを、家にいた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約20メートルです。警察が注意を呼びかけています。