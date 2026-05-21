20日午後、秋田市手形で車が建物の外壁に衝突し、この車に乗っていた2人が大けがをしました。秋田東警察署の調べによりますと20日午後1時半ごろ秋田市手形字中谷地の事業所で、駐車場を走行していた普通乗用車が建物の外壁に衝突しました。この事故で車を運転していた57歳の男性と同乗していた61歳の男性の2人が、ろっ骨を折るなどの大けがをしました。2人は業務中だったということです。警察が事故の原因を調べています。