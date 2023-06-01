°ì¸«¡Ö¤¿¤³¾Æ¤­¡©¡×¤È»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤¤¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡£¿©Âî¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¢öÆÚ¤Ò¤­Æù¤Ë¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¡¢´Ý¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤·¤¿¤é´°À®¡£¥½¡¼¥¹¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é²°Âæµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤³¾Æ¤­É÷¥­¥ã¥Ù¥Ä¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ëºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡¦16¸ÄÊ¬¡ËÆÚ¤Ò¤­Æù¡Ä¡Ä300g¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÍÕ¡Ä¡Ä4Ëç¡ÊÌó200g¡Ë¡ÒA